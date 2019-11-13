إلغاء رحلتين من مطار مصراتة إلى الإسكندرية احتجاجا على قرار «مواصلات الموقتة»

أعلنت سلطات مطار مصراتة الدولي عن إلغاء رحلتي مصراتة – الإسكندرية – مصراتة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، احتجاجا على القرار الصادر عن هيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة.

وألزمت هيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط الرحلات الجوية المتجهة من مطاري مصراتة ومعيتيقة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان في مطار بنينا الدولي.

وأخطرت مصلحة الطيران المدني التابعة لهيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة من جهتها شركات الطيران بأنه سيجري تنفيذ قرار الهيئة اعتبارا من يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.

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