الخطوط الأفريقية تلغي رحلتها إلى الإسكندرية احتجاجا على قرار «مواصلات الموقتة»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها ألغت رحلتها المتجهة إلى الإسكندرية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على قرار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.

وألمت هيئن المواصلات والنقل بالحكومة الموقتة شركات الطيران بهبوط رحلاتها المتجهة من مطاري مصراتة ومعيتيقة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية في مطار بنينا ببنغازي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

وأخطرت مصلحة المطارات التابعة لهيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة شركات الطيران العاملة في ليبيا أن القرار سيجري تنفيذه اعتبارا من الخميس 14 نوفمبر الجاري.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اجتماع يجري في هذا الأثناء بطرابلس بين وزارة المواصلات في حكومة الوفاق ومصلحة المطارات على خلفية هذا القرار.

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