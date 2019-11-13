الحويج من إيطاليا : من كان جزءًا من المشكلة لن يكون جزءًا من الحل

أخبار ليبيا 24- خاص

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن الحكومة تعمل على استعادة الدولة الليبية، وهيبتها، مُلمحًا إلى ضرورة عدم وجود مراكز ضغط أخرى تحمل السلاح.

الحويج تطرق – في كلمته خلال ندوة بمعهد فريدمان بالعاصمة الإيطالية روما – إلى الوضع الحالي في ليبيا، ونتائج لقاءاته ومشاوراته مع المسؤولين الإيطاليين بمناسبة زيارة العمل التي قام بها إلى إيطاليا، مؤخرًا.

وأضاف أن الحكومة المؤقتة تعمل على استعادة الدولة وهيبتها، مؤكدًا أنه لن تكون هناك دولة قوية في ظل وجود دويلات داخل الدولة، وأنه لن تكون هناك دولة في ظل وجود مراكز ضغط تملك السلاح، حسب قوله.

وأوضح وزير الخارجية أنه بمجرد استعادة الدولة وهيبتها سيتم فتح الباب للاستثمارات والتنمية والتعاون، لافتًا إلى أنه عند حدوث ذلك فلن تكون ليبيا مكانًا لنقل المهاجرين أو الهجرة، مُشددًا على أن من كان جزءًا من المشكلة لن يكون جزءًا من الحل.

وفي ختام حديثه، وجه الحويج، سؤالاً للصحفيين المشاركين في الندوة، قائلاً: “لماذا الهجرة من طرابلس إلى روما أو إيطاليا؟، ولماذا لا توجد هجرة من بنغازي أو البيضاء أو من سوسة أو من درنة أو الساحل أو من طبرق، لماذا لا توجد هجرة؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24