الخطوط الأفريقية تلغي رحلتها إلى الإسكندرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية ،ظهر اليوم الأربعاء ،عن إلغاء رحلتها المتجهة إلى الإسكندرية ،وذلك احتجاجًا على قرار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة ،القاضي بإلزام شركات الطيران بهبوط رحلاتها المتجهة من مطاري مصراتة ومعيتيقة بمطار بنينا في بنغازي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

والزمت مصلحة المطارات التابعة لهيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة، شركات الطيران العاملة في ليبيا أن القرار سيجري تنفيذه اعتبارًا من الخميس 14 نوفمبر الجاري.

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