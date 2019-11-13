مصادر تنشر حصيلة قتلى قوات الجيش الوطني في معارك اليرموك -اسماء

افادت مصادر مطلعة بمقتل 6 عناصر من قوات الجيش الوطني بينهم ضابطين في المعارك التي دارت في محور مسعكر اليرموك يوم امس الثلاثاء.

وقالت المصادر أن قوات الجيش الوطني فقد الثلاثاء خمسة من منتسيبيها في المعارك التي اندلعت يوم امس الثلاثاء في العاصمة طرابلس بمحور اليرموك وهم كالتالي:

1- الجندي/ ابراهيم الفرجاني الطيب /من منطقة القيقب.

2- الملازم / ناصر سالم العبدلي العقوري / من مدينة الابيار.

3-الجندي/ سعد سليمان بولموشة الحاسي/ من مدينة شحات.

4- الجندي/ رواد محمد بومراد العوامي / من منظقة عين مارة

5-الجندي / ربيع يونس اللمظ /من مدينة المرج.

كما اشارت المصادر إلى مقتل الملازم “ايمن قيطش البرعصي” احد ظباط “كتيبة طارق بن زياد” التابعه للجيش الوطني في محور اليرموك جنوب طرابلس.

وكانت قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق قد شنت يوم امس هجمات على محور معسكر اليرموك بهدف إستعادته من قبضة الجيش الوطني، إلا أن المعسكر لا يزال تحت سيطرة الجيش الوطني حتى الان وفقا لمصادر عسكرية.

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