أمراض جلدية وعيون بسبب حشرات القمامة في سوق الجمعة

يعاني سكان منطقة سوق الجمعة من انتشار حشرات القمامة في المنطقة بشكل كبير بعد افتتاح مكب امعيتيقة، ما أدى إلى تفشي أمراض جلدية وعيون بين السكان.

واستقبل مستشفى العيون بزاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس وبعض العيادات الطبية خلال اليومين الماضيين، حالات مصابة أخرى بلسع الذباب المنتشر حاليا بمنطقة سوق الجمعة نتيجة تكاثر القمامة وانتشار تلك الحشرة الضارة في كامل المنطقة المجاورة لمكب معيتيقة.

وقالت فاطمة الزناتي إحدى الممرضات بمستشفى العيون إن 10حالات مصابة جاءت للمستشفى وجميعها ملتهبة وصرفت لهم مضادات وأدوية لكي يقضي على الالتهاب والانفتاخ الناتج عن لسعة الحشرات.

وأضافت الزناتي، إن هناك حالات مصابة أخرى ذهبت للعلاج في عيادات جلدية أخرى حسب كلام المرضى المترددين على المستشفى.

وتشهد العاصمة طرابلس تكدسا للقمامة في معظم الشوارع والميادين الرئيسية، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس التي حالت دون الوصول إلى مكب القمامة الرئيسي في منطقة سيدي السائح جنوب العاصمة

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