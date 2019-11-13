شكشك يترأس وفد ديوان المحاسبة في اجتماع أرابوساي بالدوحة‎

اختير ديوان المحاسبة الليبي عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “أرابوساي”، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للمنظمة التي انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال ديوان المحاسبة، تنفيذا لأحكام النظام الاساسي لمنظمة الأربوساي تم خلال الدورة الـ13 للجمعية العامة للمنظمة والمنعقدة في الدوحة، تمت إعادة تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة وقد حظى ديوان المحاسبة الليبي بثقة أغلب الأجهزة المشاركة باختياره لعضوية المجلس بنظام الاقتراع السري.

وانطلقت أمس أعمال الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وبمشاركة رؤساء الاجهزة بالمنظمة أو من ينوبهم وممثلين لعدد من الهيئات و المنظمات الدولية( الانتوساي – مبادرة الانتوساي للتنمية – البنك الدولي- الافروساي E) .

ويمثل ديوان المحاسبة الليبي وفد رسمي مكون من رئيس الديوان خالد أحمد شكشك، ومدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة طارق مصطفى الحطاب، ومدير مكتب التعاون الدولي يوسف حسين غليليب.

وجرى خلال افتتاح الدورة المصادقة على مشروع جدول الاعمال ومناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعته للنشاط المنظمة والاجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي اقرته الجمعية العامة في دورتها السابقة والتي عقدت بالجمهورية التونسية سنة 2016، اقرار برنامج عمل المنظمة للفترة القادمة وموازناتها المالية للثلاثة السنوات القادمة.

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