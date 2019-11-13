الخطوط الأفريقية تسير رحلتيها من وإلى الإسكندرية بمطار مصراتة اليوم

قررت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، استئناف تسيير رحلتيها المقررتين اليوم الأربعاء من مطار مصراتة إلى مدينة الإسكندرية ذهابا وعودة تقديرا لظروف المسافرين إليها والموجودين بمطار برج العرب، بعدما أعلنت في وقت سابق عن تعليق الرحلات احتجاجا على قرار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.

وألزمت الهيئة العامة للنقل والمواصلات بالحكومة الموقتة شركات الطيران بهبوط الرحلات الجوية المتجهة من مطاري معيتيقة ومصراتة غرب البلاد إلى كل من الأردن والسعودية ومصر والسودان في مطار بنينا الدولي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

وقالت شركة الخطوط الأفريقية في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إنها قررت «استمرار تسيير الرحلات لليوم الأربعاء حتى يتم الانتهاء من الاجتماع المنعقد الآن في طرابلس بخصوص هبوط الرحلات في مطار بنينا ابتداء من يوم غد الخميس وكيفية التعامل معه» الصادر عن هيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اجتماعًا يجري في هذه الأثناء بالعاصمة طرابلس بين وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني ومصلحة المطارات على خلفية هذا القرار.

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