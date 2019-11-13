الجيش يشن “ضربات موجعة” على مواقع في القرضابية

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني بياناً بخصوص استهداف أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية بمنطقة سرت، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الأهداف التي استُهدِفت كانت عبارة عن غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع التي تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

ورُصِدت المواقع المُستهدفة من قبل وحدات الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي، بحسب ما ورد في البيان الذي أكد أن مُقاتلات سلاح الجو انقضت عليها في التوقيت الموحد والمحدد ونفذت مهامها بكل دقة، ونجحت في تدميرها حسب أمر العمليات بالخصوص وأنهت تهديدها.

وشددت القيادة العامة أن الهدف الرئيسي من هذه الضربة الموجعة هو “تدمير قدرات وإمكانات المليشيات الإرهابية والإجرامية”، مُؤكدة في ذات السياق على قدرة السلاح الجو على التعامل مع كافة الأهداف المرصودة باحترافية وفي أي وقت.

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