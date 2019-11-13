بلدي بني وليد يباشر في رصف وانشاء جزيرة دوران

سعيًا لتخفيف الازدحام الحاصل عند مدخل طريق المطار بني وليد تم اليوم البدء في رصف (الفاصل بين الطريق المزدوج )وإنشاء جزيرة دوران لمدخل طريق المطار وذلك من أجل تسهيل حركة السير.

وتتم هذه الاعمال من خلال إحدى شركات المقاولات المحلية بمتابعة واشراف ادارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية.

واكد سالم انوير عميد بلدية بني وليد ان هذه الخدمات تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البلدي من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطن وسعيًا لتحسين البنيه التحتية للمدينة

الجدير بالذكر ان بلدية بني وليد شرعت خلال الأسبوع الماضي في تعبيد وصيانة عددا من الطرق الرئيسية بوسط المدينة

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