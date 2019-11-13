الخرطوش: مطار طرابلس تعرض لـ36 هجومًا فاشلًا من مليشيات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش إن القوات حققت العديد من التقدمات المحسوبة بمختلف المحاور وفقا للخطة الموضوعة من القيادة العامة، لاسيما حول مطار طرابلس الدولي الذي تصدى للعديد من الهجمات.

الخرطوش أضاف ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على هامش جولة تفقدية لقادة الجيش للوقوف على احتياجات الأفراد ورفع الروح المعنوية، في محور كازيرما وكوبري المطار للاطمئنان على تمركزات وحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني، أن التمركزات الجديدة للقوات قضت على أي محاولة للتقدم من قبل قوات الوفاق جنوب وشرقي طرابلس.

ونفى تعرض مطار طرابلس لأي هجوم من قبل قوات الوفاق منذ شهور بعد محاولاتهم مهاجمته أكثر من 36 مرة فشلت جميعها من السيطرة عليه في الخامس من أبريل الماضي، مؤكدًا أن الروح المعنوية للجنود بالمحاور عالية.

وتابع أن دائما ما كانت الحرب الاستراتيجية طويلة الأمد سلاحا قويا للجيش الليبي في مواجهة المليشيات، لافتًا إلى أن مدفعية الجيش تعاملت الإثنين الماضي بدقة مع عدد من نقاط الجماعات المسلحة في مختلف محاور القتال بطرابلس.

وأشار إلى أن سلاح الجو مستمر في دك مواقع تخزين الذخائر ومناطق تستخدم لتمركز الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة.

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