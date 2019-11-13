صحفيون ومدوّنون ليبيون شاركوا في ندوة حول محاربة خطاب الكراهية

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، عن ندوة عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي حول محاربة خطاب الكراهية، وأخلاقيات الصحافة، بمشاركة عدد من الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وقالت البعثة إن المشاركين توصلوا إلى حزمة من التوصيات، تتعلق بضرورة تعريف خطاب الكراهية، ومعرفة السبل الكفيلة بمعالجته، وذلك من خلال الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للصحافة، كما أوصوا بوضع تشريعات وآليات مناسبة لرصد المحتوى غير الملائم، وكل ما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض.

وفي الجلسة الختامية، شدد المبعوث الأممي غسان سلامة، على أهمية توحيد الجهود لمحاربة خطاب الكراهية، نظرا للخطر المدمر الذي يشكله على السلم المجتمعي والنسيج الاجتماعي في ليبيا.

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