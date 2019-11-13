غسان سلامة: مجلس الأمن بحالة عقم و غير قادر على اتخاذ قرار بشأن ليبيا

العنوان_ليبيا قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن “مجلس الأمن قد وصل إلى حالة العقم، ولا يقدر على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا”. ودعا سلامة، في تصريحات مع الإذاعة الجزائرية، الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين، مثمنا دور الجزائر في تسوية الملف الليبي، أمام التحديات الأمنية التي …
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صحيفة العنوان الليبية
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