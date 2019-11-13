مدير أمن السواحل يجتمع بأسر شهداء وجرحى التفجير الارهابي

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية العميد محمد النويصرى اليوم الأربعاء بقاعة المعهد العالي للتقنيات الهندسية بزليتن بأسر وأهالي الشهداء وجرحى التفجير الارهابي الذي وقع في 7 يناير عام 2016 بمركز تدريب الشرطة بزليتن .

وضم الاجتماع مدير أمن زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري بالمديرية ومكتب أسر الشهداء والمصابين بمركز تدريب الشرطة بزليتن وأعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل بالوزارة.

وخصص الاجتماع لمتابعة أوضاع أشر الشهداء والمصابين إثناء العمل بالإضافة إلى دور الإدارة العامة لأمن السواحل في ضمان حقوقهم وواجباتهم .

واطلع العميد النويصرى خلال الاجتماع على أوضاع أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل من المصابين إثناء العمل في التفجير الإرهابي والوقوف على أوضاع شهداء الواجب التابعين لإدارة العامة لخفر السواحل.

واوضح النويصرى في تصريح له أن لقائه مع أعضاء امن السواحل واسر الشهداء كان إيجابيا وناقش كافة المواضيع المتعلقة بالمصابين وشهداء الواجب والعمل على تذليلها وفق القانون .

يذكر ان مركز تدريب الشرطة بزليتن تعرض لهجوم انتحاري في 7 يناير عام 2016 بواسطة شاحنة مفخخة واسفر عن مقتل 67 شخص.

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