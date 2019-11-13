الوطنية للنفط تتعهد بإنشاء مشاريع في البريقة

العنوان_البريقة قال مدير مكتب الإعلام ببلدية البريقة حمد عبدالله، إن المؤسسة الوطنية للنفط تعهدت بإنشاء مشاريع جديدة في المدينة، إضافة إلى استمكال المتوقفة منها. وجاءت تعهدات مؤسسة النفط بعد لقاء جمع رئيس بلدية البريقة ناصر بوحبل مع مصطفى صنع الله في العاصمة تونس، الاثنين الماضي. وقال عبدالله في تصريح صحفي، إن مؤسسة النفط ستعمل على …

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