عماري زايد يلغي قرار عبدالجليل بشأن إيقاف مرتبات عدد من العاملين بوزارة التعليم

ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي وزير تعليم الوفاق المكلف محمد عماري زايد خلال لقائه أمس الثلاثاء وزير المالية فرج بومطاري ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، إلغاء عدد من القرارات منها إيقاف مرتبات العاملين بالوزارة.

عماري زايد ألغى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم وإيقاف موظفين وإحالتهم للتحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية التحقق من الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تذليل الصعوبات التي تواجه المعلمين حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم في أجواء مريحة والعمل على استئناف العملية التعليمية.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والمالية لتسريع الإجراءات المتعلقة بوزارة التعليم، بشأن توحيد جدول المرتبات للعاملين بالدولة.