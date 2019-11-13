طيران المؤقتة تفرض على الرحلات العابرة القادمة من معيتيقة ومصراتة التوقف ببنينا

العنوان_بنغازي أصدرت مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء قراراً بفرض إعادة هبوط جميع الرحلات الدولية العابرة من المنطقة الشرقية المتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان والتي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة بمطار بنينا . وأوضحت المصلحة أن سبب هذا الإجراء هو لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك والجوازات، علي أن يتم العمل بهذا القرار ابتداءً …
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صحيفة العنوان الليبية
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