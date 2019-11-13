الرئاسي يخفض مرتبات أعضائه ومستشاريه ووزراء ووكلاء وزراء الوفاق

ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري زايد بالإضافة لأحمد حمزة والوزراء ووكيل ديوان المحاسبة.

الاجتماع خصص وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لبحث إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واستعرض الحاضرون المعالجات الاقتصادية والتشريعية لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

وتم الموافقة على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه.

كما أقر المجلس بالتوازي مع الاجراءات السابقة استكمال اعداد الدراسات والمعالجات الاستراتيجية التي تتولاها وزارة المالية في شأن هيكلة وتوحيد جدول موحد منظم يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام.

وتم التوجيه بالتواصل والتنسيق مع الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية باتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتباتها بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.