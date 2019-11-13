اللواء 73 مشاة: مسلحو الوفاق شنو 36 هجوم على مطار طرابلس كلها باءت بالفشل

ليبيا – قال عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش المنذر الخرطوش إن تمركزات الجيش بالعاصمة طرابلس قوية أمام المليشيات المنهارة ولا سيما حول مطار طرابلس الدولي الذي تصدى للعديد من هجمات المليشيات الفاشلة.

الخرطوش أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء على هامش جولة تفقدية لقادة الجيش في محور كازيرما وكوبري المطار للاطمئنان على تمركزات وحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني أن الجيش يحقق العديد من التقدمات المحسوبة بمختلف المحاور وفقا للخطة الموضوعة من القيادة العامة.

وأضاف أن الجيش بتمركزاته الجديدة قضى على أي محاولة للتقدم من قبل المليشيات جنوب وشرقي العاصمة ،مشيراً إلى أن مطار طرابلس الدولي في أمان تام ولم يتعرض لأي هجوم من قبل المليشيات منذ شهور بعد محاولاتهم لمهاجمته أكثر من 36 مرة فشلت جميعها منذ السيطرة عليه في الـ5 من شهر أبريل الماضي.

الخرطوش نوّه بأن الروح المعنوية للجنود بالمحاور عالية،قائلا: “دائما ما كانت الحرب الاستراتيجية طويلة الأمد سلاحا قويا للجيش الليبي في مواجهة المليشيات”،مشدداً في الوقت ذاته على أن الجولة التي ضمت العقيد مهدي العوامي آمر كتيبة 409 مشاة والعقيد حافظ المجدوب آمر كتيبة الاستطلاع والرائد فرج القطعاني آمر مكلف كتيبة 276 مشاة كانت ناجحة جدا للوقوف على احتياجات الأفراد ورفع الروح المعنوية.

عضو شعبة الإعلام الحربي إختتم حديثه بالقول:” أن القادة العسكريين توقفوا بأنفسهم على تحركات وهروب المليشيات الإرهابية من خلال الرصد المباشر”.

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