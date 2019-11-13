رشوان يصف ترافع الجهاني في قضية سيف الإسلام بـ’قمة النفاق و التناقض’

انتقد الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، موقف مندوب المجلس الرئاسي في لاهاي أحمد الجهاني، تجاه قضية مطالبة محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال رشوان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أحمد الجهاني مغتصب مندوب ليبيا في محكمة الجنايات الدولية بعد ترشيح بديل عنه لم يمثل لقرار وزير العدل بالحكومة المؤقتة قبل فرض حكومة الوفاق بترشيح البديل عنه لدي المحكمة. عندما طلبت المحكمة بعض مرتكبي الجرائم الإنسانية من المليشيات. يترافع الجهاني بعدم أحقية طلب المحكمة بحجة ليبيا ليست عضو لم توقع على الانضمام إلى اتفاقية محكمة الجنايات الدولية. عندما يتعلق الامر بسيف الاسلام يترافع بالعكس ويطالب بتسليم سيف الاسلام لمحكمة الجنايات الدولية. قمة النفاق والتناقض والشخصانية والحقد”، بحسب تعبيره.

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