عماري يبحث مع السفير التركي زيادة حجم التعاون بين ليبيا وتركيا

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا، سرحات أكسن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة حكم التعاون بينهما.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن عماري ناقش مع السفير التركي «الأوضاع في ليبيا والموقف التركي منها، وكذلك الأوضاع الإقليمية، حيث شرح السفير تطورات العملية العسكرية للجيش التركي في شمال سوريا».

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى مناقشة «زيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما أوضاع الشركات التركية في ليبيا وعقودها، وكذلك ما يمكن أن تقوم به هذه الشركات من مشاريع جديدة تعود بالنفع على ليبيا».

وأكد عضو المجلس الرئاسي خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء «على متانة العلاقات الليبية التركية في شتى المجالات، وعمقها التاريخي والاستراتيجي بما يحقق مصلحة الشعبين، وإصرار حكومة الوفاق الوطني على التصدي للعدوان على طرابلس وحسم المعركة عسكريا وإنهاء حالة التمرد، للانطلاق بعدها لبناء مؤسسات حقيقية تدعم الاستقرار والعدالة وتحقيق التنمية الشاملة».

من جانبه، أوضح السفير التركي موقف بلاده من التدخل الدولي في الشأن الليبي، وبين أن الحكومة التركية «لا تتعامل في ليبيا، إلا مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، منتقدا الدول التي تتدخل لإذكاء الحرب في ليبيا عبر قنوات ووسائل غير معترف بها» وفق إدارة التواصل والإعلام.

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