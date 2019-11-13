شلوف: الدولة الليبية تشهد فساداً مالياً كبيراً في أغلب القطاعات

ليبيا – رأت عضو مجلس النواب المقاطع حنان شلوف أمس الثلاثاء أن قرار المجلس الرئاسي خفض مرتبات أعضائه ووزراء حكومته بغض النظر عن القيمة المقرر خفضها خطوة تُحسب له.

شلوف أوضحت في تصريح خاص لقناة “الرائد” الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن على مجلس الدولة الإستشاري ومجلس النواب أن يحذوا حذو الرئاسي، مؤكدة أن اتخاذ الأجسام التي وصفتها بـ”الشرعية” لمثل هذه الخطوة سيعيد ولو جزءاً من الثقة فيها خاصة أن الدولة الليبية تشهد فساداً مالياً كبيراً في أغلب القطاعات، على حد قوله.

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