كونتي يناقش مع رئيس الحكومة التونسية مستجدات الأزمة الليبية

ليبيا – أعلنت السلطات الايطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إجتمع أمس الثلاثاء بمقر الحكومة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد.

اللقاء تطرق بحسب وكالة “آكي” الإيطالية إلى قضايا ثنائية وأخرى إقليمية بما في ذلك الازمة الليبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التونسية قد ذكرت في وقت سابق أن الشاهد الذي وصل إلى روما قادماً من باريس سيزور إيطاليا بصفته مبعوثا خاصّا لرئيس الجمهورية قيس سعيد حاملاً رسالة خطية منه إلى نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين على ضفتي المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية