مؤسسة النفط تنفذ عدد من مشاريع التنمية المستدامة في بلديات منطقة الواحات

ليبيا – قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال الأسبوع الماضي بتدشين عدد من مشاريع التنمية المستدامة في منطقة الواحات من ضمنها استكمال مدرسة لما يقارب 300 طالب ببلدية اجخرة ووضع حجر الأساس لمشروع انشاء قاعة مؤتمرات بأوجلة بالإضافة إلى الإطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وأجدابيا بعد استكمال أشغال الصيانة به.
جاء ذلك في إطار زيارة ميدانية وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة قامت بها الإدارة إلى منطقة الواحات من 2 إلى 5 نوفمبر 2019، اجتمع خلالها مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط برؤساء المجالس التسييرية في المنطقة.
المجتمعون إطلعوا على حسن سير المشاريع الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة في مختلف بلديات الواحات بما في ذلك تجهيز غرفة عمليات بمستشفى أوجلة القروي وتعشيب أرضية ملعب نادي جوهرة الصحراء.
وقد تزامنت هذه الزيارة مع استكمال أشغال الصيانة بالطريق الرابط بين منطقة الواحات وبلدية أجدابيا وهو مشروع قامت المؤسسة بتمويله والإشراف عليه استجابة للنداءات التي تقدم بها رؤساء المجالس البلدية بكل من جالو وأوجلة واجخرة نظراً للحالة المتردية التي كان عليها الطريق ولما كان يشكله من خطر على حياة المواطنين.
وقد صرح خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد قائلا:”تعمل المؤسسة لصالح كافة الليبيين ونحن نسعى من خلال هذه المشاريع إلى الاستجابة إلى احتياجات سكان المناطق المجاورة لعملياتنا وإيجاد حلول عملية لمختلف المشاكل التي تواجههم كما أن هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وهو ما يحفزنا على المضي قدما في هذا المسار والقيام بالمزيد من المشاريع المماثلة.”
كما تندرج هذه المبادرات في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بسياسة الجار الطيب وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية.
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