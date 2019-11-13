مؤسسة النفط تنفذ عدد من مشاريع التنمية المستدامة في بلديات منطقة الواحات

ليبيا – قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال الأسبوع الماضي بتدشين عدد من مشاريع التنمية المستدامة في منطقة الواحات من ضمنها استكمال مدرسة لما يقارب 300 طالب ببلدية اجخرة ووضع حجر الأساس لمشروع انشاء قاعة مؤتمرات بأوجلة بالإضافة إلى الإطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وأجدابيا بعد استكمال أشغال الصيانة به.

جاء ذلك في إطار زيارة ميدانية وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة قامت بها الإدارة إلى منطقة الواحات من 2 إلى 5 نوفمبر 2019، اجتمع خلالها مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط برؤساء المجالس التسييرية في المنطقة.

المجتمعون إطلعوا على حسن سير المشاريع الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة في مختلف بلديات الواحات بما في ذلك تجهيز غرفة عمليات بمستشفى أوجلة القروي وتعشيب أرضية ملعب نادي جوهرة الصحراء.