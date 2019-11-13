لإتمام الإجراءات الأمنية ..مصلحة الطيران بالمؤقتة تفرض هبوط رحلات معيتيقة ومصراتة بمطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، أنه تقرر هبوط جميع الرحلات الجوية من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، في مطار بنينا الدولي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك والجوازات، اعتبارا من غد الخميس الموافق للرابع عشر من نوفمبر الجاري.

المصلحة وجهت القرار إلى شركات الطيران العاملة بليبيا في إطار رسالة رئيس الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة تحت الرقم الاستشاري ه.م.ن 50/980 في الثاني عشر من نوفمبر الجاري .

وكان موظفو مطار بنينا الدولي، طالبوا قائد الجيش المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري، بحفظ الأمن ومنع الخروقات والتجاوزات داخل المطار حفاظا على الممتلكات العامة والموظفين والعاملين بالمطار والركاب والطائرات.

وأبدى الموظفون، في بيان لهم، موافقتهم على تولي أي جهة يكلفها المشير خليفة حفتر، للقيام بهذه المهمة، ومساندة الأجهزة الأمنية للحد من التجاوزات التي تحدث بالمطار.

وطالبوا بتوفير عدد كافي من سيارات الإطفاء وأجهزة التفتيش المطابقة للمعايير المعمول بها في باقي مطارات الدول الأخرى.

وحثوا الجهات المعنية، بتوفير الدعم المالي، اللازم لأعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار وسير العمل وتسديد الديون المستحقة على إدارة المطار، وتفعيل المشاريع المتوقفة، ورصد مبالغ مالية للمشاريع المستقبلية.

وهدد الموظفون، بتصعيد اعتصامهم تدريجيا إلى حد إغلاق المطار، كليا، مؤكدين أن ذلك “حفاظا على أمن وسلامة الركاب والطائرات”.

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