مصلحة الطيران تلزم رحلات معيتيقة ومصراتة بالهبوط بمطار بنينا للإجراءات الأمنية

أخبار ليبيا 24

قررت مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة، إلزام جميع الرحلات الدولية المنطلقة من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية، الهبوط بمطار بنينا الدولي لإتمام الإجراءات الأمنية، اعتبارا من 14 نوفمبر الجاري.

ونص القرار الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، على هبوط جميع الرحلات الدولية من مطاري مصراتة ومعيتيقة والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، وهبوطها بمطار بنينا لإتمام الإجراءات الأمنية للجمارك والجوازات اعتبارا من تاريخ 14 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المصلحة، أن هذا القرار صدر بناء على رسالة رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة الصادرة في 12 نوفمبر الجاري، مطالبة بالتقيد وتنفيذ هذا القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24