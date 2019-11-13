وزير تعليم الوفاق لـ السفير التركي: مصرون على صد العدوان عن طرابلس وحسم المعركة عسكرياً

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد اليوم الأربعاء سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات أكسن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

عماري زايد أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة وزراء الوفاق على متانة العلاقات الليبية التركية في شتى المجالات وعمقها التاريخي والاستراتيجي بما يحقق مصلحة الشعبين.

ومن جانبه، أوضح السفير التركي موقف بلاده من التدخل الدولي في الشأن الليبي وبين أن الحكومة التركية لا تتعامل في ليبيا إلا مع حكومة الوفاق ،منتقدا دول لم يسمها قال بأنها تتدخل لإذكاء الحرب في ليبيا عبر قنوات ووسائل غير معترف بها على حد زعمه.

السفير التركي ناقش مع وزير تعليم الوفاق الأوضاع في ليبيا والموقف التركي منها وكذلك الأوضاع الإقليمية حيث شرح السفير تطورات العملية العسكرية للجيش التركي في شمال سوريا.

كما تناول اللقاء زيادة حجم التعاون بين البلدين في عديد المجالات لاسيما أوضاع الشركات التركية في ليبيا وعقودها وكذلك ما يمكن أن تقوم به هذه الشركات من مشاريع جديدة تعود بالنفع على ليبيا.

وزير تعليم الوفاق أكد على إصرار حكومة الوفاق على التصدي لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وحسم المعركة عسكريا وإنهاء ما أسماه بـ”حالة التمرد” للانطلاق بعدها لبناء مؤسسات حقيقية تدعم الاستقرار والعدالة وتحقيق التنمية الشاملة حسب تعبيره.

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