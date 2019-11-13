عماري يعلن إنهاء اعتصام المعلمين.. والنف: مستمرون

أعلن عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف عماري زايد، الأربعاء، عن بداية العام الدراسي خلال الأيام المقبلة بعد تجاوز كل الصعوبات وإنهاء اعتصام المعلمين.

بدوره قال النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف، في تصريح لـ”218″، إن النقابة مستمرة في الإضراب لحين تنفيذ الاتفاق المبرم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأكد عماري في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الرئاسي إن وزارة التعليم ستتجه الأسبوع القادم لحل مشكلة التعليم العالي والجامعات والاستماع لمطالب العاملين بالقطاع بعد انتهاء اعتصام منتسبي التعليم العام.

وأشاد عماري بمراقبي التعليم في البلديات والنقابات والتنسيقيات لموقفهم الوطني ورفضهم “محاولة تسييس الحراك الذي يصب في مصلحة المعلم”، بحسب قوله.

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