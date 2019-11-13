مصلحة الطيران تفرض على الرحلات الدولية القادمة من مصراتة ومعيتيقة الهبوط بمطار بنينا الدولي

ليبيا – قرر المدير العام المكلف بمصلحة الطيران المدني التابع للحكومة المؤقتة محمد الورفلي هبوط جميع الرحلات الدولية من مطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة والعابرة المنطقة الشرقية والمتجهة إلى كل من :”الأردن،السعودية،السودان”بالهبوط بمطار بنينا الدولي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك و الجوازات .

الورفلي أوضح في خطابه الموجه إلى شركات الطيران العاملة في ليبيا والذي تلقت المرصد نسخة منه أن القرار جاء بناءً على رسالة من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة.

وطالب المدير المكلف شركات الطيران العاملة إلى التقيد وتنفيذ القرار إعتباراً من يوم غداً الخميس.

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