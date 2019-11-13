ضبط سيارة تحمل 20 حقيبة متفجرة بضواحي مدينة البيضاء

ليبيا – تمكن أعضاء فرع الهجرة غير الشرعية الجبل الأخضر في البيضاء من ضبط حقائب متفجرة في سيارة ببوابة ذروة.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن أعضاء الجهاز تمكنوا من ضبط سيارة نوع تويوتا كامري يقودها المواطن م س من سكان منطقة التميمي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه وبتفتيش السيارة وجد بها 20 حقيبة من الألغام تم نزغها من الألغام المزروعة بالمنطقة الصحراوية الممتدة من بوابة عين الغزال والطريق الرابط بين بوابة الـ”200″ طبرق.

وأوضح المكتب أن هذه الألغام تحتوي على مادة متفجرة شديدة الخطورة قد تستعمل كمفخخات، مؤكداً أن التحقيق جاري مع سائق السيارة واتخاد الإجراءات القانونية بشأنه.

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