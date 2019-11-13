غوتيريش: هناك شكل جديد من الإرهاب العالمي يظهر في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هناك شكلا جديدا من الإرهاب العالمي يظهر في ليبيا، ومنطقة بحيرة تشاد.

غوتيريش وفي كلمته أمام منتدى باريس للسلام، شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، ومنع التوترات والصراعات الجديدة في المنطقة، مؤكدا أن التعاون الدولي يعد السبيل الوحيد لحل العديد من القضايا.

الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أكد في تصريح سابق، أن شبكات إرهابية كبيرة تنتشر في ليبيا، وأن تداعيات الأزمة تنتشر بكثافة في جميع أنحاء المنطقة، مع عبور الأسلحة والمقاتلين للحدود باستمرار.

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