سلاح الجو يدمر غرفة عمليات التحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية

نفذت مقاتلات سلاح الجو غارات على غرفة عمليات عسكرية، تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، ومواقع لتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية في قاعدة القرضابية جنوب سرت.

هذا وأكدت القيادة العامة في بيان لها، أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات التي وصفتها بالموجعة، هو تدمير القدرات والإمكانات، وحرمان المليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها، وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها.

وأضاف البيان أن السلاح الجوي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار، في جميع الظروف ليلا ونهارا.

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