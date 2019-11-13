وكيل وزارة العدل بالمؤقتة: محاكمة سيف أمام لاهاي مسيسة واعتداء على السيادة

قال عضو مجلس القضاء الأعلى، ووكيل وزارة العدل، عيسى الصغير، إن مجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وأعلى سلطة تصدر القوانين، أصدر القانون رقم 6 لعام 2015، بالعفو العام عن جميع الليبيين في سجون الميلشيات، وخاصة الموجودين بالمنطقة الغربية.

وقد وصف الصغير محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية بالقضية المسيسة، والتدخل الواضح في الشأن الليبي والقضاء النزيه، مبديا استغرابه من وجود ممثل لحكومة الوفاق في المحكمة الدولية، يترافع ضد ابن بلده، حسب قوله.

هذا واعتبر الصغير ما قامت به حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اعتداء على السيادة الليبية، في سبيل الحصول على المناصب العليا، والتنازل عن الوطن بحسب وصفه

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