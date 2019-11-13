قوات موالية لحكومة الوفاق تداهم مقر الشرطة العسكرية بسرت

داهمت ميليشيا مسلحة تابعة لقوة حماية و تأمين سرت الموالية لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مقر الشرطة العسكرية بمنطقة السبعة، واعتدوا بالضرب على آمرها وعدد من أفرادها الذين كانو متواجدين بالمقر.

وقال مصدر من مدينة سرت، إن مجموعة مسلحة تابعة لقوة حماية وتأمين سرت، قامت، ظهر اليوم، باقتحام مقر الشرطة العسكرية واعتدوا بالضرب على آمر سرية الشرطة العسكرية علي الفقي السيوي، وعدد من أفراد السرية على خلفية افراجهم عن أحد المسجونين لديهم بأمر النيابة.

ووفق المصدر نفسه، قامت الميليشيا المسلحة بإطلاق النار داخل مقر الشرطة العسكرية وطرد العسكريين المتواجدين بداخله بمن فيهم آمر السرية وتم تهديدهم بالقتل في حال عاودوا الحضور إلى المقر.

ومند بداية العمليات العسكرية في طرابلس، بدأت قوة حماية سرت بنصب بوابات ونقاط تفتيش وحملة اعتقالات على الهوية لمواطنين من منازلهم أو المارين على الطريق العام بتهمة تأييدهم للجيش الليبي.

واختطفت قوة حماية سرت السبت الماضي رئيس جامعة الزيتونة في ترهونة عبدالفتاح المالطي، ومسجلها العام أحمد مسعود، في مدينة سرت أثناء توجههما إلى مدينة بنغازي لمتابعة بعض الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم.

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