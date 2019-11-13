الحكم المحلي تبحث نقل اختصاصات النظافة في طرابلس

عقد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، الأربعاء، اجتماعا مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى، بمشاركة عدد من أعضاء لجنة أزمة النظافة العامة.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان إن المجتمعين تباحثوا حول متابعة آلية نقل اختصاصات النظافة العامة والإجراءات المتخذة بالخصوص من قبل البلديات.

ولفت البيان إلى أن الحضور تطرقوا للمعوقات و المختنقات التي تواجه البلديات حالياً من أجل تطوير الأداء، وتشجيع التعاون من البلديات والقطاع الخاص في مراحل التجميع والنقل والفصل للمخلفات بما في ذلك المراحل النهائية للتجميع داخل المكبات المرحلية والنهائية.

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