الجويلي: الهجوم على الوطية سيكلفنا ثمنا اجتماعيا باهضا

قال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابع لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي إنهم قد يضطرون لشن عمل عسكري واسع على قاعدة الوطية الجوية، إذا ازداد الخطر القادم منها، رغم الثمن الاجتماعي الباهظ الذي سيكلفه.

وقال الجويلي في تصريحات تلفزيزنية على قناة ليبيا الرسمية تابعتها بوابة افريقيا الاخبارية إن “القيادة السياسية والقائد الاعلى للجيش الليبي “فائز السراج” هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار استمرار الحرب أو وقفها، مضيفا أن آثار الحرب يدفع ثمنها كل الليبيين حاليا ومستقبلا بعد أن كنا على مشارف حل سياسي.

يشار إلى أن وساطات اجتماعية في المنطقة الغربية قد جرت قبيل انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس لتحييد قاعدة الوطية عن أي صراع في المنطقة وفق كلام الجويلي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا