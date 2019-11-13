بعد إصابة عائلة بطرابلس.. لجنة حقوق الإنسان تدعو إلى وقف استهداف المدنيين

أخبار ليبيا 24

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، دعوتها إلى جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتها الإنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين والأهداف المدنية والأحياء والمناطق السكنية، والمرافق الصحية والطبية والعاملين بها.

جاءت هذه الدعوات من اللجنة الحقوقية عقب إصابة عائلة أطفال مفتاح الصيد ووالدتهم، نتيجة تعرض منزلهم للقصف بالحي الدبلوماسي بمنطقة عين زارة في طرابلس اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم، أن الأطفال ليسوا هدفاً ويجب حمايتهم في جميع الأوقات أينما كانوا، مطالبة جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منازل الناس والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع إبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الوطني في الجهة المقابلة، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

كما خلف هذا الاقتتال سقوط عشرات الضحايا من المدنيين من بينهم أطفال ونساء نتيجة سقوط قذائف عشوائية على المناطق السكنية.

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