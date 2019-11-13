اجتماع لمناقشة مواضيع تتعلق بوزارة التعليم وهيئة المواصلات

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، اليوم، عددا من المواضيع المهمة مع كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم، فوزي عبدالرحيم، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات، محمد عبدالقادر، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات.

الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيضاء، تطرق إلى بداية العام الدراسي، وتوفير الكتاب المدرسي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مطالب المعلمين بتحسين مرتباتهم، كما تمت مناقشة المشاكل التي تمر بها الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي، ومدى تأثير هذه المشاكل على عمل ميناء بنغازي، باعتباره شريانا مهما للمنطقة الشرقية.

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