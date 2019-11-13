«قافلة السلام» تتوجه من سبها إلى مرزق خلال أيام

يستعد نشطاء من منظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية في المنطقة الجنوبية لتنظيم «قافلة السلام» التي من المقرر أن تنطلق من مدينة سبها إلى مدينة مرزق خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس شيوخ ليبيا محمد الهوش.

وقال الهوش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن القافلة ستتوجه إلى مدينة مرزق حاملة «شعلة السلام» من أجل التأكيد على ضرورة عودة أهالي مرزق إلى مدينتهم ودعم عملية المصالحة ونبذ الخلافات بين سكانها ودعم التعايش السلمي بينهم وإعادة الحياة الطبيعية للمدينة.

وأضاف رئيس مجلس شيوخ ليبيا أن فكرة تنظيم «قافلة السلام» جاءت من خلال الجلسات التي عقدت على هامش مهرجان الصحراء الكبرى التي استمر على مدى ثلاثة أيام بمدينة سبها، مشيرا إلى أن المشاركين في النقاشات أبدوا دعمهم لهذه الفاعلية.

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