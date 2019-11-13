عماري زايد يعلن إنهاء اعتصام المعلمين وبدء الدراسة فعليا

أخبار ليبيا 24

أعلن عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، عن بدء العام الدراسي (2019 / 2020) اعتبارا من الأحد القادم، وإنهاء اعتصام المعلمين.

وأشار عماري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالمركز الإعلامي لديوان مجلس الوزراء بطرابلس، إلى عقد اجتماعات خلال اليومين الماضيين مع مراقبي التعليم بالبلديات والنقابات والتنسيقيات، للاستماع إلى مطالب المعتصمين وتبادل الآراء بكل شفافية لحلحة المشاكل بأقل التكاليف الممكنة.

ووجه عماري، اعتذاره إلى المعلمين وكل من يمثل هذه الشريحة، مؤكدا على بدء النقاش الجدي والفعلي حول جدولة مرتبات الدولة وتوحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأعرب عماري، عن شكره لمراقبي التعليم بالبلديات والنقابات والتنسيقيات لموقفهم الوطني ورفضهم أي محاولة لتسيس الحراك وجعلوه حراك مهني صرف بعيدا عن أي محاولات لتشويهه، وفق قوله.

وأعلن وزير التعليم المكلف مؤخرا، عن الخطوة القادمة التي ستقوم بها الوزارة بعد انتهاء اعتصام التعليم العام، منوها إلى أنهم سيلتفتون إلى الاهتمام بالتعليم العالي والجامعات والاستماع إلى مطالبهم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أن المهمة الأساسية للوزارة هي تقديم الخدمات الأساسية لسير العملية التعليمية بشكل أفضل ومتابعة ملف توحيد المرتبات، مثمنا دور كل معلم ومعلمة اللذين يعدان من أهم مكونات والعناصر الأساسية لبناء الوطن، حسب تعبيره.

وقال جمعة في سياق المؤتمر الصحفي، إن “هذا الاعتصام لا يؤخذ من جانب أنهم ضد البناء ومسيرة التقدم لهذا الوطن، بل هي مطالب لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل سلمي لكافة العاملين بالدولة الليبية”.

وكانت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا قد أعلنت قبل بدء العام الدراسي الحالي إضرابا عاما في البلاد، بسبب عدم تنفيذ قانون مجلس النواب الصادر قبل عام، والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

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