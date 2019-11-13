سلامة يطلع وفد البرلمان على نتائج مباحثاته دوليا حول مؤتمر برلين

‏اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا ‎غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، بمقر البعثة في تونس مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي نويري.

‏ووفقا لتغريدتين للبعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، أطلع غسان سلامة الوفد على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا حول مسار برلين، كما تطرق الاجتماع إلى سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب.

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