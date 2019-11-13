بالفيديو| عبر قناة تونسية.. سيدة ليبية تطلب الإعانة لعلاج والدتها بألمانيا.. والسفارة الليبية في برلين ترد

برلين-العنوان أصدرت السفارة الليبية ببرلين توضيحا بخصوص حالة مريضة ظهرت ابنتها في برنامج تبثه قناة الحوار التونسي قالت خلاله أن والدتها فشلت في الحصول على تكاليف العلاج على نفقة الدولة الليبية وهي في شوارع برلين، طالبة الإعانة لوالدتها عبر برنامج “إلي بعدوا”. وأوضح الملحق الصحي بالسفارة الليبية بألمانيا الدكتور عبدالحكيم أعامر أبوعائشة في بيان توضيحي …

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