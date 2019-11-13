اخبار ليبيا الان

سلامة يبحث مع نواب “لملمة شمل المجلس”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر البعثة في تونس مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي نويري.

وقالت البعثة في حسابها بموقع تويتر، إن سلامة اطلع الوفد على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا حول مسار برلين، مضيفة أن الاجتماع تطرق إلى سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب.

يشار إلى عدد من النواب يتواجدون في تونس منذ أيام، وعقدوا هناك اجتماعات تشاورية للبحث عن حل للأزمة الراهنة.

وأفادت مصادر لقناة “218” أن عددا من النواب قرروا الأحد، النظر في تغيير رئاسة البرلمان، ووضع الخطوط العريضة لخارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك