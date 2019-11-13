سلامة يبحث مع نواب “لملمة شمل المجلس”

عقد الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر البعثة في تونس مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي نويري.

وقالت البعثة في حسابها بموقع تويتر، إن سلامة اطلع الوفد على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا حول مسار برلين، مضيفة أن الاجتماع تطرق إلى سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب.

يشار إلى عدد من النواب يتواجدون في تونس منذ أيام، وعقدوا هناك اجتماعات تشاورية للبحث عن حل للأزمة الراهنة.

وأفادت مصادر لقناة “218” أن عددا من النواب قرروا الأحد، النظر في تغيير رئاسة البرلمان، ووضع الخطوط العريضة لخارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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