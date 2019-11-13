الجويلي يتحدث لأول مرة حول الهجوم على الوطية ويكشف عن هذا الأمر

قال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابع لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي إنهم قد يضطرون لشن عمل عسكري واسع على قاعدة الوطية الجوية، إذا ازداد الخطر القادم منها، رغم الثمن الاجتماعي الباهظ الذي سيكلفه.

وجدد اللواء الجويلي في تصريحات تلفزيزنية على قناة ليبيا الرسمية موقفه من ايقاف الحرب مؤكداً أن “القيادة السياسية والقائد الاعلى للجيش الليبي “فائز السراج” هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار استمرار الحرب أو وقفها، مضيفا أن آثار الحرب يدفع ثمنها كل الليبيين حاليا ومستقبلا بعد أن كنا على مشارف حل سياسي.

وكشف الجويلي أن وساطات اجتماعية في المنطقة الغربية قد جرت قبيل انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس لتحييد قاعدة الوطية عن أي صراع في المنطقة، وفق تصريحاته.

وكان اللواء أسامة الجويلي قد صرح في وقت سابق ”نحن نتمنى أن تقف الحرب يعني اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يعود المعتدي من حيث أتى، وهذا شي واضح“.

وأضاف الجويلي “بينما العالم والمجتمع الدولي والدول الفاعلة هي من أنشأت الوفاق والرئاسي لكنها تخلت عنه أما حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وكذلك روسيا”.

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