سلامة يبحث مع وفد من النواب المسار السياسي وسبل توحيد البرلمان

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مع وفد من مجلس النواب سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي، وإعادة لملمة شمل المجلس.

كانت هذه المباحثات خلال اجتماع سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب برئاسة النائب الأول للمجلس فوزي نويري اليوم الأربعاء بتونس.

واطلع الممثل الخاص للأمين العام، وفد مجلس النواب على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخاصة حول مسار مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في “فيسبوك”.

وكان أعضاء من مجلس النواب قد توصلوا خلال اجتماعهم في القاهرة في أكتوبر الماضي، لعدة قرارات تهدف لحل الأزمة الليبية، أهمها تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسة للمجلس بمدينة غات أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

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