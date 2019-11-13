“قبضة أمنية” تُنكّل بمعملي البيضاء.. ضرب واعتداء وتهديد

تعرض معلمون في مدينة البيضاء، الأربعاء، للضرب والاعتداء والتهديد بالاعتقال والمنع من التظاهر أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية في المدينة أمام وزارة التعليم.

وروى نقيب معلمي البيضاء رمضان ماضي، في مداخلة لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، تفاصيل ما جرى مع المعلمين في المدينة من اعتداء وتعنيف من قبل رجال الأمن.

وأكد ماضي أن المعلمين تحصلوا قبل يوم من الوقفة على موافقة أمنية ليتفاجأوا في ذات اليوم باتصال يمنع الوقفة لدواع أمنية، وفي يوم الاحتجاج وجدوا قبضة أمنية مشددة.

وقال ماضي إنه تم التعامل مع المعلمين على أنهم مفسدون ومحرضون، مبينا أنهم دعاة إصلاح، قائلا إن العملية التعليمية برمتها قائمة عليهم وأن الاعتصام حق مشروع للمواطن الليبي كفله الدستور.

وحول الحادثة أوضح ماضي أن المعلم أهين من رجال الأمن الذين كانوا في يوم من الأيام طلابا لديهم، حيث تعرضوا لهم بالضرب والشتم كما احتجز عدد من المعلمين في سيارة نقل السجناء بغية حبسهم، وبعد إلحاح المعلمين تم إطلاق سراحهم، مستنكرا ما حدث قائلا “هذا أمر غير مقبول هل هكذا يكرم المعلم”.

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