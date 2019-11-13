طقس ليبيا.. تفاصيل توقعات الطقس والبحر لثلاثة أيام

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن الأجواء ستكون صافية إلى قليلة السحب بمناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة ، بحيث تتراوح يوم الغد ما بين ( 20 – 23 ) درجة مئوية، بينما تكون ما بين ( 17 – 19 ) على الجبل الغربي، وتزداد بشكل طفيف يومي الجمعة والسبت على كافة المناطق.

وبحسب التقرير فإن الرياح الجنوبية تنشيط يوم الجمعة على غدامس والحمادة والمناطق الغربية بالشمال الغربي ، وتشمل يوم السبت أغلب مناطق الشمال الغربي.

وبحسب التقرير فإن طقس منطقة الخليج والشمال الشرقي يشهد تكاثر السحب هذه الليلة ويوم الغد على المناطق الممتدة من أجدابيا إلى سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر ، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بعض الشيئ ، وتنقشع السحب من ليلة الغد.

درجات الحرارة تتراوح ما بين ( 20 – 23 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 17 – 19 ) على الجبل الأخضر ، وتزداد بشكل طفيف من يوم الجمعة خاصةً على الخليج.

فيما يشهد طقس مناطق الجنوب الشرقي سماء مغطاة جزئياً بالسحب العالية مع حرارة دافئة نهاراً ، بحيث تكون ما بين ( 23 – 25 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 27 ) على أقصى مناطق الجنوب.

توقعات حالة البحر ليومي الخميس والجمعة:

ــ الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى مصراتة: البحر يوم الخميس يكون قليل الأضطراب ، يتحول يوم الجمعة إلى خفيف الموج.

ــ الخليج والساحل الشرقي: البحر يوم الخميس يكون مضطرب إلى قليل الأضطراب على طول الساحل ، يتحول يوم الجمعة إلى خفيف الموج. والله أعلم.

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