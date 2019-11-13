تجهيزات نهائية لافتتاح مجمع عيادات زاوية الدهماني

تفقد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى الأربعاء، التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع عيادات زاوية الدهماني في طرابلس.

توقف مجمع العيادات عن تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة منذ 10 سنوات بعد تعرض أعمدته لتصدعات كبيرة أدت إلى تهالكه تماما، وفق بيان لوزارة الصحة.

ويخضع المجمع الآن لأعمال صيانة تم استئنافها تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بعد أن توقفت منذ العام 2009، وجرت أعمال صيانة شاملة للمجمع وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأشار البيان إلى أن العيادة المجمعة ستضم عيادات خارجية في تخصصات الجلدية والباطنة والأطفال والعيون والنساء والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة.

كما جرى تجهيز المجمع بعيادة خاصة بالأمراض النفسية وقسم علاج طبيعي وجهاز التصوير الشعاعي للكشف عن سرطان الثدي (Mammogram) ومعمل تحاليل وصيدلية.

بدوره قال مدير العيادة المجمعة سعد المشوّط، أنه جرى تجهيز العيادة بأجهزة ومعدات طبية تمتاز بتقنيات حديثة وسيجري تدريب العناصر الطبية على استخدامها قبل افتتاح العيادة.

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