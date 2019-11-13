سلامة يدعو لإحياء المسار السياسي الليبي الداخلي

أخبار ليبيا24

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء إلى إعادة إحياء المسار السياسي الليبي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماعه ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء بمقر بعثة الأمم المتحدة في في تونس مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي نويري.

واطلع سلامة، الوفد على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا حول مسار برلين، كما تطرق خلال الاجتماع إلى سُبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب.

وانتقد يوم الإثنين مجلس الأمن الدولي لعدم قدرته حتى الآن على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا. وقال سلامة في تصريحات للإذاعة الجزائرية إن “مجلس الأمن قد وصل إلى حالة العقم، ولا يقدر على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا”، داعيًا الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين.

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