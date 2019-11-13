“مالية الوفاق”: لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد

أكدت ورشة عمل عقدتها وزارة المالية بحكومة الوفاق، الأربعاء في طرابلس، أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل عام وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والاعتداد بالملاكات الوظيفة حسب الوظائف.

وركزت الورشة التي حملت عنوان “مرتبات العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام، على وجود ضرورة ملحة لإعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق عدالة الاجتماعية وفقًا لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية .

وأكدت الورشة وفق بيان لـ”مالية الوفاق”، على إعادة هيكلة الميزانية العامة والتوجه نحو الميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص، على كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، وعلى تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية.

ودعت إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارة المالية والنقابات المعنية والخبراء الأكاديميين لإعداد جدول المرتبات الموحد وفق سقف زمني خلال المدة القصيرة.

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